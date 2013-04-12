Шапка для магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок254 просмотра

Отрисовать шапку(шапки) для астрономического магазина в формате 420x100px в виде явного показа товаров:

1) телескоп или телескопы

2) окуляр или окуляры

3) фильтр или фильтры

4) нейтральная астрономическая тематика (звездное небо, созвездие, известная туманность, силуэт телескопа или человека на звездном небе, и пр.)

Везде должно быть предусмотрено место и подобран фонт для названия магазина и для слогана. Название магазина в виде доменного имени. Фон сайта - белый, следует адекватно вписать шапку в сайт.

Каждый из четырех вышеперечисленных видов нарисовать в трех разных непохожих вариациях, с разным цветом для названия магазина - итого 12 результирующих изображений.

Работа принимается в виде psd файлов, готовых к подстановке названий и слоганов. Оплата только по факту, с требованием предоплаты не обращаться. Срок - вчера.

12 лет назад
alprival
52 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$100
2 дня
Выполнил работу быстрее оговоренного срока и в точности как было нужно. Профессионал.
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Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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