Добрый день уважаемые специалисты по верстке и дизайну. Необходимо уникализировать 20 шаблонов DLE, поменять лого, добавить пару категорий, поудалять мусор и скрытые ссылки в шаблоне. Присылайте ваши предложения в проект, пожалуйста сразу указывайте ...
Шапка для магазина
Отрисовать шапку(шапки) для астрономического магазина в формате 420x100px в виде явного показа товаров:
1) телескоп или телескопы
2) окуляр или окуляры
3) фильтр или фильтры
4) нейтральная астрономическая тематика (звездное небо, созвездие, известная туманность, силуэт телескопа или человека на звездном небе, и пр.)
Везде должно быть предусмотрено место и подобран фонт для названия магазина и для слогана. Название магазина в виде доменного имени. Фон сайта - белый, следует адекватно вписать шапку в сайт.
Каждый из четырех вышеперечисленных видов нарисовать в трех разных непохожих вариациях, с разным цветом для названия магазина - итого 12 результирующих изображений.
Работа принимается в виде psd файлов, готовых к подстановке названий и слоганов. Оплата только по факту, с требованием предоплаты не обращаться. Срок - вчера.
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