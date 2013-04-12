Шапка для магазина

Отрисовать шапку(шапки) для астрономического магазина в формате 420x100px в виде явного показа товаров:

1) телескоп или телескопы

2) окуляр или окуляры

3) фильтр или фильтры

4) нейтральная астрономическая тематика (звездное небо, созвездие, известная туманность, силуэт телескопа или человека на звездном небе, и пр.)

Везде должно быть предусмотрено место и подобран фонт для названия магазина и для слогана. Название магазина в виде доменного имени. Фон сайта - белый, следует адекватно вписать шапку в сайт.

Каждый из четырех вышеперечисленных видов нарисовать в трех разных непохожих вариациях, с разным цветом для названия магазина - итого 12 результирующих изображений.

Работа принимается в виде psd файлов, готовых к подстановке названий и слоганов. Оплата только по факту, с требованием предоплаты не обращаться. Срок - вчера.