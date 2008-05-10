Уважаемые господа фрилансеры, живущие в г. Москва надо внести небольшие изменения в дизайн сайта. Более подробно в письме или при встрече.
Шапка для сайта
Для сайта тематики "Работа" (онлайн-консультации, обсуждения вакансий, карьера, ...) необходимо сделать шапку.
Требования к шапке:
* должна быть сделана профессионально;
* цвета - не слишком яркие;
* должна плавно переходить в белый фон (как это сделано, например, на сайте _http://worldhotels.ru);
Предоплата есть, возможно оформить через "Безопасная сделка".
Буду смотреть портфолио. Бюджет обсуждаем.
Заявки фрилансеров
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