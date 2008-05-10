Шапка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок364 просмотра

Для сайта тематики "Работа" (онлайн-консультации, обсуждения вакансий, карьера, ...) необходимо сделать шапку.

Требования к шапке:

* должна быть сделана профессионально;

* цвета - не слишком яркие;

* должна плавно переходить в белый фон (как это сделано, например, на сайте _http://worldhotels.ru);

Предоплата есть, возможно оформить через "Безопасная сделка".

Буду смотреть портфолио. Бюджет обсуждаем.

17 лет назад
Andresi
Гость 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров