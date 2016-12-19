Шапка и аватар сообщества вк "Тайная комната"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок106 просмотров

Необходимо нарисовать аватар и шапку сообщества "тайная комната". 

Полный простор для мысли художника, однако, хотелось бы видеть чего-то одновременно завораживающего и волшебного.

Да не обругают меня дорогие мастера за такое детальное и подробное тз :D

8 лет назад
guest_14822721107483
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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