Шапка на ютуб канал + титр в стиле пейзаж, картина маслом.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок217 просмотров

Необходимо нарисовать шапку и плашку (титр) для ютуб канала.

Тематика канала: просветительский (обучающий) канал для садоводов и огородников. 

Стиль подачи: картина маслом, максимально реалистичный пейзаж (вариант исполнения прилагаю "Домик за забором")

На этой картинке очень понравились реалистичная передача зеленого цвета, передача теней и детализация. На шапке канала хочется увидеть больше цветов.

Название пишем ярко красным цветом. Стиль шрифта необходимо подобрать, идея в том, чтобы он передавал сочность спелого плода (земляники, клубники, томата, яблока)

Цвет и стиль написания слогана подобрать исходя из написания названия канала.

Далее по пейзажу. Прилагаю ч/б наработки. 

Линиями обозначено поле видимое на популярных носителях, но в конечном продукте надо выйти за эти рамки, т.к. есть носители (широкоформатный экран) которые захватывают бОльшую часть изображения.

На этом наброске нас полностью устраивает размещение всех предметов в пространстве, но не все детали устраивают.

По деталям:

Беседка – не должна быть на иностранный мотив, простая беседка, можно даже ее сильнее затеоять в деревьях.

Огород – должен занимать значимую часть рисунка, причем на огороде должны «расти» не только овощи и зелень, но и цветы, как на приложенных вариантах, но может не такие жесткие ряды. 

Домик в центре композиции, должен быть русским, без элементов (допустим) финского, английского стилей и прованса.

Стол в саду изображен со скатертью, скатерть изображать на шапке не нужно. 

Сад с плодовыми деревьями, но только с реалистичной подачей, на примере изображены слишком гигантские яблоки.

Впечатление, которое должна создавать картинка – это сад в котором хочется остаться.

Титр (выезжающая плашка на которой подписываются ФИО спикера, должна быть в стиле шапки)

Обязательные требования

Для рассмотрения кандидатов, необходимы схожие по стилистике работы в портфоило и ССЫЛКИ НА НИХ или черновой набросок по нашему ТЗ.

8 лет назад
edsabitov
Эдгар 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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