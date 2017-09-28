Есть сайт строительной компании. Необходимо сделать дополнительных три лендинга на строительную тематику: 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВК) + автоматика, теплоснабжение 2. Слаботочные работы (пожарка, охранка, контроль доступа, оповещение, электронная очередь, ...
Шапка на ютуб канал + титр в стиле пейзаж, картина маслом.
Необходимо нарисовать шапку и плашку (титр) для ютуб канала.
Тематика канала: просветительский (обучающий) канал для садоводов и огородников.
Стиль подачи: картина маслом, максимально реалистичный пейзаж (вариант исполнения прилагаю "Домик за забором")
На этой картинке очень понравились реалистичная передача зеленого цвета, передача теней и детализация. На шапке канала хочется увидеть больше цветов.
Название пишем ярко красным цветом. Стиль шрифта необходимо подобрать, идея в том, чтобы он передавал сочность спелого плода (земляники, клубники, томата, яблока)
Цвет и стиль написания слогана подобрать исходя из написания названия канала.
Далее по пейзажу. Прилагаю ч/б наработки.
Линиями обозначено поле видимое на популярных носителях, но в конечном продукте надо выйти за эти рамки, т.к. есть носители (широкоформатный экран) которые захватывают бОльшую часть изображения.
На этом наброске нас полностью устраивает размещение всех предметов в пространстве, но не все детали устраивают.
По деталям:
Беседка – не должна быть на иностранный мотив, простая беседка, можно даже ее сильнее затеоять в деревьях.
Огород – должен занимать значимую часть рисунка, причем на огороде должны «расти» не только овощи и зелень, но и цветы, как на приложенных вариантах, но может не такие жесткие ряды.
Домик в центре композиции, должен быть русским, без элементов (допустим) финского, английского стилей и прованса.
Стол в саду изображен со скатертью, скатерть изображать на шапке не нужно.
Сад с плодовыми деревьями, но только с реалистичной подачей, на примере изображены слишком гигантские яблоки.
Впечатление, которое должна создавать картинка – это сад в котором хочется остаться.
Титр (выезжающая плашка на которой подписываются ФИО спикера, должна быть в стиле шапки)
Обязательные требования
Для рассмотрения кандидатов, необходимы схожие по стилистике работы в портфоило и ССЫЛКИ НА НИХ или черновой набросок по нашему ТЗ.
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