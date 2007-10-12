SHOP CMS (ex-Avalonshop). Дизайн и верстка.

Есть сайт http://doctorsexolog.ru Нужно разработать нормальный дизайн для него. Категории и разделы должны быть такие же как сейчас там. У сайта есть рассылка ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html ) нужно разрабоать страничку где можно будет публиковать ВОПРОСЫ -ОТВЕТЫ с рассылки. Высылайте пример макета ...