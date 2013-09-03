Система активной рекламы

Требуется исполнитель для создание системы активной рекламы с уникальным дизайном (пример одной из таких систем сайт http://profitcentr.com/ или мой сайт http://kuban-bux.ru/) Желателен опыт работы с подобными проектами.

В данный момент имеются наброски ТЗ (ранее ТЗ не писал, при необходимости перепишу с учетом ваших рекомендаций). Всего будет несколько ТЗ для этого проекта, т.е сотрудничать будем долго. Сразу пишите цену и сроки для 1-го ТЗ.