Система активной рекламы

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок137 просмотров
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Требуется исполнитель для создание системы активной рекламы с уникальным дизайном (пример одной из таких систем сайт http://profitcentr.com/ или мой сайт http://kuban-bux.ru/) Желателен опыт работы с подобными проектами.

В данный момент имеются наброски ТЗ (ранее ТЗ не писал, при необходимости перепишу с учетом ваших рекомендаций). Всего будет несколько ТЗ для этого проекта, т.е сотрудничать будем долго. Сразу пишите цену и сроки для 1-го ТЗ.

10 лет назад
KubanBUX
Дмитрий 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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