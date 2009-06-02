Скин для форума

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Завершен5 заявок140 просмотров

Создание скина для форума phpbb 3

Дизайн должен соответствовать сайту _rrus_.ru

16 лет назад
obyavleniya
Игорь 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$30
2 дня
Отлично справился в изготовлении скина для форума, работу выполнил досрочно с учетом всех пожеланий и за приемлемые деньги. Рекомендую работать с Даниилом
Не заказчик - золото! Задание четкое, сроки приемлимые, оплата моментальная. Сплошные положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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