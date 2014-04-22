Скомпоновать блок на странице

$10
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки147 просмотров
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Необходимо скомпоновать и нарисовать блок на странице в соответствии с ТЗ. В довесок к бюджету хороший отзыв.

10 лет назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
Выбранный исполнитель
Allegory
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
Александр проявил себя действительно как профессионал. Во-первых досконально изучил сайт и основные принципы нашего бизнеса. Во-вторых задавал уточняющие вопросы, ну и в третьих прислушивался к нашим пожеланиям. В результате мы довольны разработанными макетами. Будем сотрудничать дальше.
Заказчик чётко и понятно поставил задачу, предоставил развёрнутые инструкции того что нужно сделать. Оплата была выполнена вовремя. Рекомендую!
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