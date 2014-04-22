Скомпоновать блок на странице

Дизайн шапки сайта. Уважаемые господа. Есть сайт http://oc.jhfree.net/ Понятно, что дизайн никакой, убожество, соглашусь. С точки зрения владельца сайта, то, что после меню более-менее пойдёт, а до меню никуда не годиться. Функционально всё есть, но не гармонично. ...