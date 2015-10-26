Скопировать лейдинг

Добрый вечер. Необходимо нарисовать дизайн на тему костюмов (Трансформеров) за основу взять вот эти сайты http://showrobots.ru/, http://robo-project.ru/spb/, http://www.transformer-film.ru/#home и реализовать лучшее. Дизайн по сеточке, логотип (svg) В заявке указывайте цену и примерные сроки Так же ссылку на портфолио Р. S. Если есть какие ...