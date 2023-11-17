Скопировать шаблоны digital menu boards

Добрый день. Необходимо нарисовать макет сайта, тема - сборка, обслуживание, и реализация электровелоспиедов в Европе, но запчасти доставляются с Китая. Основная идея, красиво преподнести китайским производителям различных запчастей, что мы заинтересованы в ...
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Необходимо скопировать с небольшим редизайном, для начала, 100шаблонов, менюбордов с сайта https://www.dsmenu.com/menuboard/All/horizontal/30/1 и добавить в нашу систему (что то по типу canva).
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