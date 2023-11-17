Скопировать шаблоны digital menu boards

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка6 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую!

Необходимо скопировать с небольшим редизайном, для начала, 100шаблонов, менюбордов с сайта https://www.dsmenu.com/menuboard/All/horizontal/30/1 и добавить в нашу систему (что то по типу canva).

Указывайте сроки, стоимость и телеграм для связи

месяц назад
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад