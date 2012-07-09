Смена темы сайта на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки127 просмотров

Скажите, сколько это будет стоить??? Пока хочу узнать стоимость.

Есть сайт на вордпрессе kostetska.com нужно сменить тему на вот эту http://yourinspirationweb.com/demo/impero/home-version-3/

+ поставить кнопочки для переходя на мои странички в соц сетях

+ кнопочки для перехода на сайты моих партнеров.

В целом идея какова.

Все данные уже есть. ПРосто теперь будет не сайт-блог, а сайт- галерея.

Человек должен зайти, прочесть на главной страничке информацию. Зайти в Раздел ИЗДЕЛИЯ (или галерея) увидеть картинки- входы в разделы (Платья, Шапки, Броши, Шарфы).

Заходит в раздел и видит заглавные картинки изделий.

Заходит в изделие: видит одну большую картинку изделия и еще 5-7 штук маленьких которые можно кликнуть и рассмотреть.

Это главное. Ну еще будут странички как на уже готовом сайте с разными полезными текстами.

ВАЖНО! Нужно все сделать, а наполнять галерею и текстовые блоки я буду сама. Главное рассказать, что и куда наполнять!

WordPress
13 лет назад
Kostetska
45 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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