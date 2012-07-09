Требуется сделать дизайн сайта для фирмы ремонтно-отделочных услуг. Планируемый движок — Wordpress. Фиксированная ширина 1200. Требуется разработать дизайн главной и внутренней страниц. На главной будет основная навигация, слайдер больших картинок ...
Смена темы сайта на Вордпресс
Скажите, сколько это будет стоить??? Пока хочу узнать стоимость.
Есть сайт на вордпрессе kostetska.com нужно сменить тему на вот эту http://yourinspirationweb.com/demo/impero/home-version-3/
+ поставить кнопочки для переходя на мои странички в соц сетях
+ кнопочки для перехода на сайты моих партнеров.
В целом идея какова.
Все данные уже есть. ПРосто теперь будет не сайт-блог, а сайт- галерея.
Человек должен зайти, прочесть на главной страничке информацию. Зайти в Раздел ИЗДЕЛИЯ (или галерея) увидеть картинки- входы в разделы (Платья, Шапки, Броши, Шарфы).
Заходит в раздел и видит заглавные картинки изделий.
Заходит в изделие: видит одну большую картинку изделия и еще 5-7 штук маленьких которые можно кликнуть и рассмотреть.
Это главное. Ну еще будут странички как на уже готовом сайте с разными полезными текстами.
ВАЖНО! Нужно все сделать, а наполнять галерею и текстовые блоки я буду сама. Главное рассказать, что и куда наполнять!
Заявки фрилансеров
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