Смена темы сайта на Вордпресс

Скажите, сколько это будет стоить??? Пока хочу узнать стоимость.

Есть сайт на вордпрессе kostetska.com нужно сменить тему на вот эту http://yourinspirationweb.com/demo/impero/home-version-3/

+ поставить кнопочки для переходя на мои странички в соц сетях

+ кнопочки для перехода на сайты моих партнеров.

В целом идея какова.

Все данные уже есть. ПРосто теперь будет не сайт-блог, а сайт- галерея.

Человек должен зайти, прочесть на главной страничке информацию. Зайти в Раздел ИЗДЕЛИЯ (или галерея) увидеть картинки- входы в разделы (Платья, Шапки, Броши, Шарфы).

Заходит в раздел и видит заглавные картинки изделий.

Заходит в изделие: видит одну большую картинку изделия и еще 5-7 штук маленьких которые можно кликнуть и рассмотреть.

Это главное. Ну еще будут странички как на уже готовом сайте с разными полезными текстами.

ВАЖНО! Нужно все сделать, а наполнять галерею и текстовые блоки я буду сама. Главное рассказать, что и куда наполнять!