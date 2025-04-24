Собрать дизайн виджета на tailwind

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт6 заявок35 просмотров

Есть готовый дизайн поп-ап виджета в Figma всего 10 экранов. Оболочка одинаковая, но внутри виджета может показываться чат, блоки товаров и тд.

Размер и элементы на mobile и desktop - отличаются, это всё прорисовано в фигме.

JS не нужен, но нужны точно пргработанные экраны как в Figma.

Обязательно опыт с tailwind, responsive design,

Ссылки на макеты - выбранному исполнителю.

Без предоплаты

FigmaTailwind CSSАдаптивный дизайн
15 дней назад
Михаил
 
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3 отзыва
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yokubjanovich
Муродулла 
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Евгений
 
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31 минуту назад
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15 дней назад
yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
15 дней назад