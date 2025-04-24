Есть готовый дизайн поп-ап виджета в Figma всего 10 экранов. Оболочка одинаковая, но внутри виджета может показываться чат, блоки товаров и тд.

Размер и элементы на mobile и desktop - отличаются, это всё прорисовано в фигме.

JS не нужен, но нужны точно пргработанные экраны как в Figma.

Обязательно опыт с tailwind, responsive design,

Ссылки на макеты - выбранному исполнителю.

Без предоплаты