Собрать сайт из Figma на Tilda

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Завершен33 заявки524 просмотра

Необходимо собрать небольшой сайтик с готовым дизайном на Tilda. Если есть возможность использовать стандартные блоки Тильды — лучше их. Но понятно, что нужно будет использовать Zeroblock.

FigmaNode.jsTilda
3 года назад
Halturin_K
Костя 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

mashaknut02
Мария 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$32
1 день
Escrow
Мария великолепно справилась с задачей. Подсказывала как лучше сделать и все время была на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик! Все материалы были предоставлены сразу же, Константин оперативно отвечал на мои вопросы, всегда был на связи. Оплата моментальная. Всем рекомендую к сотрудничеству, было очень приятно работать

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