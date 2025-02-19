Собрать сайт на webflow / framer на основе другого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка5 просмотров

Нужно скопировать другой сайт примерно, но чтоб небыло 1 в 1 и немного поменять стили на собственные.


Есть дизайн стиль прошлого сайта на фигме: https://www.figma.com/design/h1mxUwDYcPC5YgF2e0nZd1/CSM?node-id=35-2&node-type=canvas&t=tFis0aoyrq7SQLSR-0


На основе этого стиля нужно скопировать сайт https://ggboost.com/

Страницы:

Главная, Блог, Список игр, Калькулятор буста, Страница логина, Страница чат в котором есть чаты с техподдержкой, каждым заказом итд.

FigmaWebflowСоздание сайтов
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