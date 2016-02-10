Создание адаптивного веб дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок221 просмотр

Требуется специалист с уверенными знаниями html,css,javascript для создания адаптивного дизайна.

Требуется на основе десктоп версии интернет магазина создать адаптивный дизайн под самые популярные моб устройства, в первую очередь Apple и для всех остальных Android устройств.

В данный момент сложно оценить время и масштабы. Оплата будет производиться по факту, после каждой выполненной адаптивной страницы. Примерное кол-во страниц: 25 (главная, категории, логин, регистрация, продукты, корзина и т.д).

Заинтересовавшиеся отправьте ссылку на портфолию и цену за час или день вашей работы.

Спасибо! Жду предложений!

AndroidCSSHTMLJavaScript
9 лет назад
sante
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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