Требуется современный дизайн на лендинг ремонта смартфонов и планшетов. Требуется в двух вариациях: экрана монитора и для телефона. Прилагается мокап, т.е. имеется готовая структура страницы с текстом. Необходимо умение сделать нужный акцент на пункты сайта, ...
Создание адаптивного веб дизайна
Требуется специалист с уверенными знаниями html,css,javascript для создания адаптивного дизайна.
Требуется на основе десктоп версии интернет магазина создать адаптивный дизайн под самые популярные моб устройства, в первую очередь Apple и для всех остальных Android устройств.
В данный момент сложно оценить время и масштабы. Оплата будет производиться по факту, после каждой выполненной адаптивной страницы. Примерное кол-во страниц: 25 (главная, категории, логин, регистрация, продукты, корзина и т.д).
Заинтересовавшиеся отправьте ссылку на портфолию и цену за час или день вашей работы.
Спасибо! Жду предложений!
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