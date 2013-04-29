Организация занимается производством и продажей автокомпонентов. Главная страница сайта должна быть с минимальным набором кнопок и элементов. Необходимые элементы: 1. Логотип, название, телефон горячей линии, официальный сайт (www.trek.ru), значки «Мы ...
Создание дизайна
Создание дизайна для портала, создание логотипа прорисовка внутренних страниц. Доработка под ключ.
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