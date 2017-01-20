Создание дизайна для интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок345 просмотров

Уважаемые фрилансеры! 

Нужно создать дизайн на основе ТЗ и макетов. 

https://yadi.sk/d/vGZpSm6T34KQ8t - Посмотрите. 

Вам указать в сообщении:

1 - Время создания.

2 - Стоимость. 

3 - Ваши вопросы.

8 лет назад
filatovand
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
$200
10 дней
Очень хороший исполнитель! Делает все быстро и качественно! Так же идет на уступки и делает много дополнительных фишек.
Спасибо Андрею за проект, четкое тз, минимальное количество правок, быстрая оплата. Все на высшем уровне. Таких бы клиентов по больше.

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
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