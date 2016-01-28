Создание дизайна для корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка124 просмотра
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Требуется создать дизайн страниц по существующему продуктовому каталогу для сайта www.digyc.com.

8 лет назад
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$200
8 дней
Сотрудничество с Игорем оставило только положительные впечатления. Несмотря на затяжки с решениями и утверждениями с нашей стороны, Игорь решал все вопросы качественно и своевременно, учел все наши пожелания, и в конце мы получили именно то, что хотели. Проект был не из легких, но Игорь с честью с ним справился. Рекомендую дизайн сайтов Игоря всем, кто хочет сделать красивый и современный сайт.
Спасибо за интересный проект. Рекомендую как заказчика
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