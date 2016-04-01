Создание дизайна для сайта

Нужно сделать новый дизайн для сайта. При этом существующую вёрстку по больше части нужно сохранить (изменения возможны, но незначительные). Сайт и вёрстка самописные, соответственно новый дизайн также должен быть самописным. Сайт - библиотека текстовых статей, ...