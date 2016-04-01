Создание дизайна для сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка122 просмотра

Требуется создать дизайн на основе прототипа http://msergey.ru/CDesign/#p=home

9 лет назад
Ekz0rcist
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$70
7 дней
Отличный исполнитель. Хорошее соотношение цена/качество. Будем работать дальше.
Все отлично! Рекомендую Сергея как заказчика!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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