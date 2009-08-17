Требуется красивый дизайн для сайта компании, занимающейся отделкой интерьера камнем. Подробности при общении...
Создание дизайна эротического портала
В короткие сроки нужно создать дизайн (включая вёрстку в HTML) эротического видеочата. За основу взять cam4vip.com, но дизайн должен быть не хуже, чем на ruscam.com
Результат работы должен включать:
1. BMP-макеты
2. "Нарезанная" HTML-вёрстка
3. Микро-элементы дизайна на русском и английском языках (кнопки, подсказки, платёжные системы и т.п.)
Состав страниц:
1. Главная
2. Регистрация (отдельно для мемберов, отдельно для моделей, отдельно для студий)
3. Логин/пароль (аналогично)
3.1 Страница восстановления пароля
4. Личная страничка мембера (+ настройки, платежная страница, анкета)
5. Личная страничка модели (+ настройки, просмотр статистики,
6. Избранное
7. Помощь
8. Сообщения
9. Дизайн форума (под стиль сайта, но движок стандартный - phpBB)
Дизайн не должен быть перегружен графическими элементами, для более быстрой загрузки страницы, но при этом выглядеть красиво. Также на страницах регистрации, в шапках необходимо оставить место для фотографий моделей (по аналогии с вышеозвученными сайтами).
Макс.срок исполнения - 2 недели (после 1й недели должен быть готов черновой вариант)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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