Создание дизайна эротического портала

В короткие сроки нужно создать дизайн (включая вёрстку в HTML) эротического видеочата. За основу взять cam4vip.com, но дизайн должен быть не хуже, чем на ruscam.com

Результат работы должен включать:

1. BMP-макеты

2. "Нарезанная" HTML-вёрстка

3. Микро-элементы дизайна на русском и английском языках (кнопки, подсказки, платёжные системы и т.п.)

Состав страниц:

1. Главная

2. Регистрация (отдельно для мемберов, отдельно для моделей, отдельно для студий)

3. Логин/пароль (аналогично)

3.1 Страница восстановления пароля

4. Личная страничка мембера (+ настройки, платежная страница, анкета)

5. Личная страничка модели (+ настройки, просмотр статистики,

6. Избранное

7. Помощь

8. Сообщения

9. Дизайн форума (под стиль сайта, но движок стандартный - phpBB)

Дизайн не должен быть перегружен графическими элементами, для более быстрой загрузки страницы, но при этом выглядеть красиво. Также на страницах регистрации, в шапках необходимо оставить место для фотографий моделей (по аналогии с вышеозвученными сайтами).

Макс.срок исполнения - 2 недели (после 1й недели должен быть готов черновой вариант)