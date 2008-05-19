Создание дизайна интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок302 просмотра

Требуется создание дизайна магазина по продаже одного скрипта (универсальные интернет-магазины).

На начальном этапе - проработка концепции, потом сам дизайн.

Упор в дизайне - на легкость восприятия, чтобы расположить к себе потенциального покупателя

Разделы на сайте (минимально):

Основные

1 продажа скрипта с установкой

2 аренда скрипта

3 дизайн магазина+логотип

4 дополнительные модули и скрипты

5 раскрутка

6 наполнение магазина

Дополнительные разделы

1 Цены

2 Демо-версия

3 Контакты

17 лет назад
petr-sidorov2006
Антон 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется дизайн интернет магазинов

    Разрабатываем новый бесплатный движок для интернет магазинов, нужны дизайны сайтов по тз приведенному ниже: Дизайнов нужно очень много более 500 штук 1. Есть тематики под которые будут создаваться интернет магазины, соответственно нужно ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    http://www.bikini.mags.ru/vcd-2/catalog.html Кто из этого монстра может сделать что-то приличное в короткий срок? Ваши предложения?

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Нужен не сложный дизайн сайта в разумных пределах цен. На сайте будут расположены контакты компании, карта проезда, перечислены услуги компании. (3-5 страниц). Никакой анимации и Flash. Подробности по запросу с чат weblancer.net, либо по ICQ: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Необходим дизайн для сайта (DLE): http://hotgay.ru. Сайт представляет собой Информационно-Развлекательный Портал (тематический). На сайте размещаются новости с фотографиями, а также в разделе видео возможность скачивание файлов + скриншоты от них.

    DLE
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн первой страницы в psd и шаблон html

    $150

    Нужен несложный дизайн сайта с исходником в psd (+ шаблон страницы в html). Сайт танцевального центра (детсад-школа-колледж-театр). Использовать фото из прикрепленного psd очень желательно. Светлый фон. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    Требуется создать простой HTML сайт из нескольких страниц (главная, новости, каталог, контакты (+ на странице контактов должна быть простая контактная форма и карта проезда)). Сайт на двух языках - русский и украинский. Все ссылки (кнопки) ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад