Нужно изготовить шаблон для DLE движка версии 6.7. Не сложный! подробнее по ICQ 355-137-438
Создание дизайна интернет-магазина
Требуется создание дизайна магазина по продаже одного скрипта (универсальные интернет-магазины).
На начальном этапе - проработка концепции, потом сам дизайн.
Упор в дизайне - на легкость восприятия, чтобы расположить к себе потенциального покупателя
Разделы на сайте (минимально):
Основные
1 продажа скрипта с установкой
2 аренда скрипта
3 дизайн магазина+логотип
4 дополнительные модули и скрипты
5 раскрутка
6 наполнение магазина
Дополнительные разделы
1 Цены
2 Демо-версия
3 Контакты
Заявки фрилансеров
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