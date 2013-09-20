Создание дизайна landing page

Нужен дизайнер для внесения изменений и доработки приложения вконтакте: vk.com/podomam_rent Первое, что надо будет сделать – продумать и сделать макеты добавления сообщения в несколько шагов (сейчас сделано в один шаг). Далее – немного переработать ленту новостей. Сделать завлекающее ...