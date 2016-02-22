Создание дизайна одностранички

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок327 просмотров

Требуется дизайнер для разработки страницы приветствия .

Нужен дружелюбный интерфейс (на котором пользователь сможет регистрироваться)

вот что нужно:

-favicon

-logo

-и сама страничка

    -- bootstrap не критично

    -- jquery не критично

сама тематика первой странички должна походить от дизайнера, так как представление смутное, ждем ваших идей

Тематика и подробности: в скайпе

BootstrapjQuery
9 лет назад
0972173088
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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