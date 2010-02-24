Создание дизайна сайта

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Закрыт25 заявок397 просмотров

Необходимо создать дизайн сайта web 2.0

Дизайн нескольких страниц + по возможности верстка.

Страницы: главная, регистрация, вход + еще несколько, которые будем обсуждать в дальнейшем.

Сразу говорю: нужен профи, который будет сотрудничать в создании дизайна некоторое время, потому что возможны поправки дизайна. Предоплаты не будет. В личку не писать.

15 лет назад
dmmaklygin
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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