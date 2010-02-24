Оформление главной (стартовой) страницы для внутрисетевого портала. Дизайн главной страницы, формы регистрации и формы восстановления пароля для почтового сервиса.
Создание дизайна сайта
Необходимо создать дизайн сайта web 2.0
Дизайн нескольких страниц + по возможности верстка.
Страницы: главная, регистрация, вход + еще несколько, которые будем обсуждать в дальнейшем.
Сразу говорю: нужен профи, который будет сотрудничать в создании дизайна некоторое время, потому что возможны поправки дизайна. Предоплаты не будет. В личку не писать.
Заявки фрилансеров
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