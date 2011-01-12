Создание дизайна сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок494 просмотра

1) Разработать дизайн главной страницы.

2) Разработать логотип.

3) В работе можно будет использовать исходники от другого сайта. Исходники в формате псд.

Подробное задание . http://zalil.ru/30323066

14 лет назад
pavelvyatkin2
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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