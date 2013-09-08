Создание дизайна сайта - фермерское хозяйство

Необходимо создать дизайн для фермерского хозяйства

Бриф есть

Просьба не беспокоить меня в личке и скайпе

Пишите все сюда( я закрываю от всех ваши предложения)

Граждане начинающие - прошу меня тоже не беспокоить!

Вы должны рисовать сайты коммерческие и продавать их как минимум года три!