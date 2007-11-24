Создание дизайна сайта и логотипа компании

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт62 заявки521 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.

Нашей компании требуется разработать дизайн для создающегося нами сайта, а так же фирменный логотип.

Графическое решение хотелось бы видеть стильно-простым и приятным глазу, имеющим одно изображение(авторское, разработанное специально для нас) в качестве центра визуального восприятия, а также нормальную сочетаемость элементов дизайна с произвольным изображением в качестве центра восприятия.

Источники вдохновения:

www.google.com

www.blizzard.com

www.free-lance.ru

www.habrahabr.ru

www.moikrug.ru

Уважаемые дизайнеры, имеющие опыт создания подобных проектов: большая просьба - писать в своем послании только ссылки на ваши подобные работы.

Уважаемые дизайнеры, не имеющие опыта таких проектов: большая просьба - писать в своем приватном послании ваш краткий взгляд на решение проблемы и прилагать маленький эскиз, как-то комментирующий ваши слова.

Необходимо также будет разработать фирменный логотип для использования как в Интернете, так и на физических носителях.

Бюджет проекта:

дизайн сайта 20.000 руб.

разработка логотипа 5.000 руб.

Крайне хотелось бы использовать сервисы безопасных сделок.

16 лет назад
Inkasor
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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