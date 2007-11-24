Создание дизайна сайта и логотипа компании

Нужен специалист со знанием Wordpress для того чтобы помочь перевести и доработать тему. Перевод беру на себя, от Вас требуется знание технической стороны вопроса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Нашей компании требуется разработать дизайн для создающегося нами сайта, а так же фирменный логотип.
Графическое решение хотелось бы видеть стильно-простым и приятным глазу, имеющим одно изображение(авторское, разработанное специально для нас) в качестве центра визуального восприятия, а также нормальную сочетаемость элементов дизайна с произвольным изображением в качестве центра восприятия.
Источники вдохновения:
Уважаемые дизайнеры, имеющие опыт создания подобных проектов: большая просьба - писать в своем послании только ссылки на ваши подобные работы.
Уважаемые дизайнеры, не имеющие опыта таких проектов: большая просьба - писать в своем приватном послании ваш краткий взгляд на решение проблемы и прилагать маленький эскиз, как-то комментирующий ваши слова.
Необходимо также будет разработать фирменный логотип для использования как в Интернете, так и на физических носителях.
Бюджет проекта:
дизайн сайта 20.000 руб.
разработка логотипа 5.000 руб.
Крайне хотелось бы использовать сервисы безопасных сделок.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Шаблон для мелкого сайта, игрового проекта с 2мя серверами. Тематика шаблона - GTA San Andreas. Предложения в ICQ - 380513163Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется шаблон дизайна сайта типа "adult видео за sms" и на базе его три вариации (классик, гей, лесби). Подробности при переписке.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть сайт - http://www.intv-inter.net. Нужно сохранить видеоролик с него, например, такой - http://www.intv-inter.net/v/article/?id=534025. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить его. Сайт не такой как YouTube. Сохранить файл через линк, взятый с помощью правой кнопки мыши не получается. Пожалуйста, попробуйте сами сохранить ...Завершен16 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Ищется человек, владеющий данной техникой. Требуется или нарисовать одно изображение в такой манере или предложить уже из имеющихся на тематику, которую мы Вам сообщим. Предполагается и дальнейшее сотрудничество. Опыт и портфолио первостепенные требования! Пишите в ICQ, ...Закрыт16 лет назад
- $20
Нужно сделать 2 анимированных баннера в формате GIF для сайта 80cents.ru, т.е. под его тематику и его стиль! форматы баннеров 100 на 100, 468x60 и кнопку 88 на 31, цена за три баннера 450 RUR, не ...Закрыт16 лет назад
- $50
Необходимо создать новогоднюю страничку для конкурса Мира Гладиаторов - http://www.gladiators-ua.com/konkurs Страница должна создавать веселую рождественскую атмосферу (снежинки, елочки, игрушки...) :-) Фактическую нужно сделать несколько иллюстраций к существующей страницы. Креатив приветствуется! :-) Требования к дизайнеру: - креативность - качественное портфолио со ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $75
Только макет, верстка не нужна. Подробности в приложенном архиве.Закрыт16 лет назад
Требуется несколько дизайнов. До $100 / штука. Выбранному кандидату дается заказ на один из них, если всех все устраивает, исполнитель получает остальные заказы. Требования: 1. в дизайне должен присутствовать как минимум один стильный элемент. в примере ...Дизайн сайтов4 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужен дизайн сайта автосервиса. Выполненный в стиле Web 2.0 PSD* Пишите в ICQ 5-705-629Завершен16 лет назад