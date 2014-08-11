Создание дизайна сайта по макету

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок375 просмотров

Имеется макет (блок схема) желаемого сайта (лендинг) . Требуется нарисовать дизайн, допустимы небольшие отступления от предоставленной схемы. но с сохранением смысловой нагрузки.

Бюджет 5-8 т.р. в зависимости от уникальности предложенного решения. К макету нужно будет лого: название компании: ОКНОВИЯ

цвета: нежно оранжевые и нежно голубые

Не нравится наличие белых фонов в блоках.

нравится хорошая графика и высококачественные изображения на заднем плане.

идеальное представление о графике : http://www.weblancer.net/users/AndrewLion/portfolio/1863995.html

В последствии необходима будет вёрстка (комплексные предложения принимаются)

HTML
11 лет назад
teamfan
Артём 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$140
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничество с Артмемом было приятным и плодотворным:) Интересные творческие задачи, всё слажено и чётко! Спасибо за интересный опыт, и буду рад помочь в дальнейших проектах!

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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