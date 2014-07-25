Создание дизайна сайта строительной компании

Всем добрый день, есть проект - разработка дизайна сайта строительной компании. Нужен дизайнер, который проживает в Киеве и готов встретиться(в течении проекта часто видеться).

Есть прототип сайта.

- Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.

- Обязательно пришлите ссылку на портфолио (необязательно по строительству).

- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это. Студиям просьба не обращаться.

Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.