Создание дизайна сайта строительной компании

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок194 просмотра

Всем добрый день, есть проект - разработка дизайна сайта строительной компании. Нужен дизайнер, который проживает в Киеве и готов встретиться(в течении проекта часто видеться).

Есть прототип сайта.

- Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.

- Обязательно пришлите ссылку на портфолио (необязательно по строительству).

- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это. Студиям просьба не обращаться.

Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.

11 лет назад
manager28
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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