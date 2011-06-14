Создание дизайна + верстка.

Приветствуем! Итак, разрабатывается дизайн портала тематических обзоров (новости, аналитические статьи, комментарии, обзоры и т.д.). В дальнейшем портал будет иметь несколько тематических направлений и располагаться на нескольких поддоменах - т.е. по сути будет несколько разных тематических сайтов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: требуется создать дизайн (включая логотип) + верстка страниц.
Тематика: услуги по настройке телефонии, серверного оборудования, СКС.
ТЗ вышлю заинтересовавшимся людям.
Сроки и деньги с Вас после обсуждения деталей.
Оплата: Paypal, Райф, АльфаБанк. Остальные способы оплаты обсуждаются.
ICQ: 5028102
Skype: diversant_hidden
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