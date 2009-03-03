Создание дизайна WebMoney обменника

$250
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок1114 просмотров
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#1$

Требуется на конкурсной основе зделать красочный уникальный дизайн онлайн обменника.

Макеты сбрасывайте на [email protected]

После окончания конкурса выбиру одного с самым лутшим дизайном, + дальнейшее сотрудничество.

В аську стучать безполезно там зверский антиспамбот.

В конкурс Добавлю после первых релизов у меня на мыле.

Проект расчитан на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.

Те кто прислал свои работы отпровляются на конкурс, я выложил пример сайта на http://exchange.z-mega.ru/

и админки http://exchange.z-mega.ru/admin/

Название обменника будет NWExchange.ru

15 лет назад
neroworld
Артём 
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Победители конкурса
Garlix-Mine
Михаил 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
Выполнил всё как пологается, жалко что по кнкурсу не прошёл. Хороший дизайнер работать можно.
Приятный в общении человек. Но пока жду своих денег..
dafnovoby
Дмитрий 
50 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Деньги быстро выплатил.
Заявки фрилансеров
Garlix-Mine
Михаил 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
dafnovoby
Дмитрий 
50 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
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