Создание дизайна WebMoney обменника

Требуется сделать дизайн сайта для женщин, легкий, привлекательный.. :) Все дело только в фантазии. Формат - PSD.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на конкурсной основе зделать красочный уникальный дизайн онлайн обменника.
Макеты сбрасывайте на [email protected]
После окончания конкурса выбиру одного с самым лутшим дизайном, + дальнейшее сотрудничество.
В аську стучать безполезно там зверский антиспамбот.
В конкурс Добавлю после первых релизов у меня на мыле.
Проект расчитан на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.
Те кто прислал свои работы отпровляются на конкурс, я выложил пример сайта на http://exchange.z-mega.ru/
и админки http://exchange.z-mega.ru/admin/
Название обменника будет NWExchange.ru
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