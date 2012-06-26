Создание дизайнов для сайтов

Приветствую!

Необходимо создать 2 уникальных шаблона для DLE.

Версия движка 9.6.

Тематика первого: всё для Android

Тематика второго: татуировки

Примерно то, что я хочу уже есть(в мыслях) и примеры сайтов.

Оплата после того, как шаблоны будут у меня.

Все дополнительные вопросы на почту: [email protected]