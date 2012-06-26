Необходимо сделать сайт для агенства по производству наружной рекламы
Создание дизайнов для сайтов
Приветствую!
Необходимо создать 2 уникальных шаблона для DLE.
Версия движка 9.6.
Тематика первого: всё для Android
Тематика второго: татуировки
Примерно то, что я хочу уже есть(в мыслях) и примеры сайтов.
Оплата после того, как шаблоны будут у меня.
Все дополнительные вопросы на почту: [email protected]
Заявки фрилансеров
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