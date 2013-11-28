Создание двух LandingPage по техническому заданию

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки241 просмотр

Добрый день!

Требуется качественное создание двух LandingPage c хорошей проработкой по готовому техническому заданию. Одна LP будет короткая (на один экран), вторая длинная (5-6) экранов. Стилистика страниц разная. Тематика одна. Нужно сделать дизайн и верстку. Если сработаемся, то получите клиента с постоянными подобными заказами.

Высылать предложения с ссылками на портфолио предыдущих работ.

Бюджет на все: 10 000 рублей.

11 лет назад
Turkow_Co
Марина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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