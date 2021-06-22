Требуется создать адаптивный дизайн сайта, основанный на предоставленном прототипе. Необходимо разработать главную страницу и несколько внутренних страниц. Подробности обсуждены.
Создание и стилизация стандартного пэйджинга Битрикса
Пример https://c2n.me/4csC08s.jpg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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