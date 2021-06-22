Необходимо разработать кликабельный прототип и дизайн сайта услуг в Figma, включая 8 страниц: главная, услуги, блог, о нас и контакты. Страница «Торговая марка» должна содержать онлайн калькулятор стоимости и проверку торговой марки. Логотип уже есть, требуется проработка первого экрана в нескольких вариантах оттенков зеленого.