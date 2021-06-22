Создание и стилизация стандартного пэйджинга Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка103 просмотра

Пример https://c2n.me/4csC08s.jpg

4 года назад
p_alionka
Алёна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pavelgondarenko
Павел 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Все оперативно! Очередное спасибо и рекомендации!
Все быстро и понятно, спасибо

Заявки фрилансеров

pavelgondarenko
Павел 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивный дизайн сайта

    $600

    Требуется создать адаптивный дизайн сайта, основанный на предоставленном прототипе. Необходимо разработать главную страницу и несколько внутренних страниц. Подробности обсуждены.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта услуг

    Необходимо разработать кликабельный прототип и дизайн сайта услуг в Figma, включая 8 страниц: главная, услуги, блог, о нас и контакты. Страница «Торговая марка» должна содержать онлайн калькулятор стоимости и проверку торговой марки. Логотип уже есть, требуется проработка первого экрана в нескольких вариантах оттенков зеленого.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта в Figma на 6-10 страниц. Исполнитель получит готовую структуру и референсы для вдохновения. Сроки выполнения: до 22.06.2021, 18:00 по мск. Прикрепляйте примеры своих работ.

    Figma
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен дизайн доп. блока для страницы и новая страница

    Требуется разработка дизайна дополнительного блока для уже существующей страницы, а также создание новой страницы. Подробности указаны в приложенном файле. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Блок для лэндинга

    $30

    Необходимо разработать адаптивный блок для лэндинга, который будет привлекательно оформлен и соответствовать современным стандартам дизайна сайтов. Ожидается, что блок будет легко интегрироваться в существующий шаблон и обеспечивать хорошую пользовательскую опытность.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен веб дизайнер для доработки макетов в figma

    Требуется веб-дизайнер для доработки макетов, выполненных в Figma. Основные задачи: доработка макетов и приведение второстепенных страниц к фирменному стилю. Необходимы креативность, скорость работы, умение работать с референсами и опыт в Figma.

    Figma
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн для интернет-магазина мебели

    Требуется разработка UI/UX дизайна для интернет-магазина мебели. Необходимо создать дизайн страниц: Главная, О Компании, Меню, Акции, Доставка, Корзина, Контакты. Дизайн должен быть выполнен в Figma. Сроки выполнения — до 10 июля. Техническое задание предоставлено.

    Figma
    Дизайн сайтов85 заявок
    Закрыт
    4 года назад