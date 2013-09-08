Создание и верстка шаблона для сайта

Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн одной страницы сайта китайского ресторана. Схема страницы и уточнения к дизайну будут отправлены выбранному нами исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать новый современный дизайн для сайта tppnv.ru, и затем сверстать его в html.
Основные требования: вертикальное меню.
Страницы:
-главная
-полная страница новости.
-страница сайта.
-вопрос-ответ.
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