Создание лендинга

Подробное ТЗ могу скинуть в ЛС. Есть аналог, который немного надо видоизменить (прикрепил). Доступы к тильде предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! стоимость простого лендинга? сроки? продвижением занимаетесь?
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