Создание лендинга для мастер-класса по флористике

Нужен лендинг под мероприятие (мастер-класс для флористов). В идеале, если сможете и дизайн, и верстку сделать. Хочется что-то современное, минималистичное и эстетичное, но особых пожеланий по дизайну нет. Главная задача лендинга - рассказать о мероприятии и о флористе, которая будет проводить мастер-класс. Цель - человек должен зарегистрироваться на мероприятие. Контент для сайта мы предоставим.