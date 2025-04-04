Создание лендинга для мастер-класса по флористике

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Нужен лендинг под мероприятие (мастер-класс для флористов). В идеале, если сможете и дизайн, и верстку сделать. Хочется что-то современное, минималистичное и эстетичное, но особых пожеланий по дизайну нет. Главная задача лендинга - рассказать о мероприятии и о флористе, которая будет проводить мастер-класс. Цель - человек должен зарегистрироваться на мероприятие. Контент для сайта мы предоставим.

Дизайн лендингов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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