Создание лендинга на Флексби

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок11 просмотров

Требуется дизайнер для создания лендинга с использованием конструктора Флексби. Включает в себя разработку зеро блока. Обязательно наличие релевантных кейсов в портфолио.

Дизайн лендингов
4 месяца назад
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