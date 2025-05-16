Создание лендингов для курсов и общего лендинга

Ищу дизайнера для создания двух лендингов для курсов и одного общего лендинга (типа таплинка). Все материалы для лендингов уже подготовлены, будет предоставлено чёткое техническое задание. Необходимо указать примерную стоимость за один лендинг курса и предоставить примеры выполненных работ.