Создание лендингов для курсов и общего лендинга

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Открыт9 заявок209 просмотров

Ищу дизайнера для создания двух лендингов для курсов и одного общего лендинга (типа таплинка). Все материалы для лендингов уже подготовлены, будет предоставлено чёткое техническое задание. Необходимо указать примерную стоимость за один лендинг курса и предоставить примеры выполненных работ.

Дизайн лендингов
день назад
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