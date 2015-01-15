Создание макет-дизайна главной страницы

Нужен дизайн интернет магазина Тематика: Бутик Обуви На выходе: Наверстанный вариант html+css psd в слоях. От меня картинки, которые необходимо использовать в работе. В стиль: http://www.grand-gudini.com Верстка: Во весь экран, адаптивный. растягивающийся. Т.е. чтобы понимали: safari, mini opera, т.е. мобильные браузеры. P.S. Работаю без предоплаты, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка макет-дизайна главной страницы. Макет-дизайн должен содержать стандартные элементы:
— Шапка
— Меню
— Слайдер новостной
— Баннеры сбоку
— Основная контент-область
— Подвал
ширина сайта - фикс, так как она будет верстаться в адаптивную.
языки - 3 штуки, ужно чтобы сверху были помимо переключалки 3 ссылки.Пример: http://www.amu.kz/rus/ как тут наверху. госсимволы / послание / стратегия.
ширина самого сайта - 1000 ставьте. Контент сайта очень скудный.
так же в подвале баннеры списков с листалкой. отобразите.
так для информации учреждение подведомственна к этой http://aviation.mid.gov.kz/ru
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