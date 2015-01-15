Создание макет-дизайна главной страницы

Требуется разработка макет-дизайна главной страницы. Макет-дизайн должен содержать стандартные элементы:

— Шапка

— Меню

— Слайдер новостной

— Баннеры сбоку

— Основная контент-область

— Подвал

ширина сайта - фикс, так как она будет верстаться в адаптивную.

языки - 3 штуки, ужно чтобы сверху были помимо переключалки 3 ссылки.Пример: http://www.amu.kz/rus/ как тут наверху. госсимволы / послание / стратегия.

ширина самого сайта - 1000 ставьте. Контент сайта очень скудный.

так же в подвале баннеры списков с листалкой. отобразите.

так для информации учреждение подведомственна к этой http://aviation.mid.gov.kz/ru

Также аналогичные сайты:

http://www.favt.ru/

http://www.gkovd.ru/