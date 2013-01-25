Создание макета главной страницы сайта

Здравствуйте! Имеется сайт на Joomla 1.7, хочется координально его изменить! Организация занимается производство металлизированной пленки для упаковки различного оборудования! Минимализм приветствуется, но креатив оплачивается! Возможно, нужно будет нарисовать/отрисовать иконки/картинки для 6 разделов на главной странице: Оборудование для электроэнергетике Промышленное оборудование Военная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный конкурс на разработку макета главной страницы сайта.
В приложении находится бриф на разработку, изображения, схема макета (вся информация предоставлена заказчиком).
Призовое место — 1.
С победителем данного конкурса будет составлен персональный проект на разработку остальных необходимых макетов.
Удачи всем!
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