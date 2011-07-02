Создание макета сайта

Добрый день товарищи.

Нужно разработать макет сайта на основе фирменных цветов из логотипа и по прикрепленной ниже схеме.

В случаи успеха отдельным проектом и наверстать его.

По вопросам расположения элементов на схеме просьба в личку. Схема и логотип лежат в архиве прикрепленном.

Условия работы.

Рисуете. Клеймите своим водяным знаком, показываете.

Все хорошо или средней доработки, частично расплачиваемся, дорабатываем полностью расплачиваемся.

Честность оплаты гарантирую.