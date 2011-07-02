Создание макета сайта

$70
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок274 просмотра
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Добрый день товарищи.

Нужно разработать макет сайта на основе фирменных цветов из логотипа и по прикрепленной ниже схеме.

В случаи успеха отдельным проектом и наверстать его.

По вопросам расположения элементов на схеме просьба в личку. Схема и логотип лежат в архиве прикрепленном.

Условия работы.

Рисуете. Клеймите своим водяным знаком, показываете.

Все хорошо или средней доработки, частично расплачиваемся, дорабатываем полностью расплачиваемся.

Честность оплаты гарантирую.

12 лет назад
t-sputnik
Антон 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$70
3 дня
Александр сделал все быстро и очень оперативно. Работает хорошо и честно. Этому человеку можно легко платить наперед. Всегда на связи не пропадает и выполняет работу быстро и грамотно. Идеальный фрилансер.
Отличный заказчик, приятный в общении человек. чёткое тз, своевременная оплата, всё время был на связи
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