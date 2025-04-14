Необходим дизайнер для создания дизайна небольшого сайта с выгрузкой на платформе Тильда или Таплинк. Ожидается креативный подход и наличие опыта работы с данными платформами. Важно учесть функциональность и визуальную привлекательность сайта.
Создание одностраничного сайта и дизайна файла
Нужен дизайнер для создания одностраничного сайта и дизайна файла. Ищем оперативную помощь.
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