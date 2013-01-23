Создание похожих между собой 5 сайтов

$350
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Доброго времени суток ув. фрилансеры.

Необходимо создать красивый дизайн сайта сервисного центра по ремонту бытовой техники (5 шт) и натянуть на вордпресс. Можно доработать стандартные шаблоны Wordpress.

Бюджет до 350 американских денег.

Исполнитель желательно с Украины для удобстава оплаты (Приват)

11 лет назад
ylinnik
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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