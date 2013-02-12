Создание сайта

Александр прекрасно выполнил работу для российско-испанской фирмы, хотя задача перед ним стояла непростая - сделать проект так, чтобы он понравился представителям двух культур. Дизайнер точно понял идею и качественно ее отработал, быстро и терпеливо реагировал на просьбы и капризы клиента. Заказчики - как российская, так и испанская сторона - остались очень довольны результатом! В планах - продолжить сотрудничество с Александром.