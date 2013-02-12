Создание сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка108 просмотров
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Создание сайта для фирмы

11 лет назад
irina_rsn
Ирина 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
medvedart
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$100
1 день
Александр прекрасно выполнил работу для российско-испанской фирмы, хотя задача перед ним стояла непростая - сделать проект так, чтобы он понравился представителям двух культур. Дизайнер точно понял идею и качественно ее отработал, быстро и терпеливо реагировал на просьбы и капризы клиента. Заказчики - как российская, так и испанская сторона - остались очень довольны результатом! В планах - продолжить сотрудничество с Александром.
Было приятно сотрудничать. Задание было четко поставлено. Своевременная оплата Рекомендую. С уважением, MedvedArt
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