Ищу креативного веб-дизайнера для создания сайта на платформе Тильда/таплинк. Сайт нужен для онлайн-курса и оплаты. Важно, чтобы дизайнер имел чувство вкуса и стильное видение мира. Прошу в приветственном сообщении указать примерный прайс и примеры работ, которые демонстрируют стильность и красоту.