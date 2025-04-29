Создание сайта для онлайн-курса на Тильда/таплинк

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт3 заявки139 просмотров

Ищу креативного веб-дизайнера для создания сайта на платформе Тильда/таплинк. Сайт нужен для онлайн-курса и оплаты. Важно, чтобы дизайнер имел чувство вкуса и стильное видение мира. Прошу в приветственном сообщении указать примерный прайс и примеры работ, которые демонстрируют стильность и красоту.

TildaДизайн сайтов
21 час назад
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