Создание сайта fireseo.ru

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка121 просмотр

необходимо создать дизайн сайта по высланному ранее ТЗ.

12 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$400
10 дней
Елена прекрасный , творческий исполнитель - не првый раз работаю с ней и не последний точно. Спасибо за очень качественную работу!
Чрезвычайно довольна тем, что сотрудничество с Романом носит постоянный характер. Подачей задачи, ведением диалога в процессе работы, а также уровнем и своевременностью оплаты довольна в полной мере. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать дизайн туристического сайта

    Необходимо нарисовать дизайн туристического сайта. Сайт должен быть современным и удовлетворять всем новым требованиям по туристическим сайтам. Грамотный с точки зрения юзабилити. Т.е. должно быть на видном месте "обратный звонок", ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина подарков

    $300

    Нужен дизайн сайта для Битрикс, с тематикой подарков детям, развлечений и отдыху в кругу семьи и друзей. Есть наработки, небольшое ТЗ ,схема сайта, примеры. Ваши предложения принимаются. Общение с человеком ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $40

    Тематика - опять бурение скважин:) Сроки жмут. Лого и структуру предоставлю кандидату.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Аватарка для автомобильного сообщества в ВКонтакте

    $100

    Приветствую всех! Было решено провести конкурс на создание аватарки для автомобильного сообщества в ВКонтакте — http://vk.com/autotuniru Сроки очень сжатые, ибо «горит» сменить ту ужасную аватарку, которая сейчас пугает посетителей сообщества. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать дизайн внутренней страницы сайта

    $15

    1) Нужно изменить дизайн внутренней страницы сайта с пакетами услуг с таких: http://cs319530.vk.me/v319530771/7377/C5mjHlBJzug.jpg на такие: http://www.groupon.com.ua/ сама страница и бэкграунд по бокам должен быть каких-то таких нейтральных цветов (вариации приветствуются): ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Оформление двух музыкальных поисковиков

    Приветствую. Доброго времени суток. Есть два сайта поиска mp3-файлов (смысл вот такой — alfamp3 точка ru). Требуется покрасить и облагородить (дизайн). Условие такое — плеер должен быть один, прибитый к верхней ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер для постоянного сотрудничества

    $1000

    Что я ищу: -умение делать яркий, оптимистичный, коммерческий дизайн; -адекватные цены; -понимание верстки; -понимание различия эстетики в разных странах (мне прежде всего интересен западный стиль); -возможность разбирать чужие ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад