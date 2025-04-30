Создание сайта на Tilda в ZeroBlock

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт3 заявки59 просмотров

Ищу дизайнера для создания сайта на платформе Tilda в ZeroBlock. Необходимы услуги по разработке сайта под ключ с базовой структурой и приятным визуальным оформлением. Бюджет ограничен, поэтому требуется разумная цена. Жду откликов в личные сообщения для обсуждения деталей.

TildaСоздание сайтов
6 дней назад
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