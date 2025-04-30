Требуется графический дизайнер для постоянной работы над разработкой макетов сайтов. Опыт работы с Canva или аналогичными программами приветствуется. Задача включает создание привлекательных и функциональных дизайнов для веб-страниц.
Создание сайта на Tilda в ZeroBlock
Ищу дизайнера для создания сайта на платформе Tilda в ZeroBlock. Необходимы услуги по разработке сайта под ключ с базовой структурой и приятным визуальным оформлением. Бюджет ограничен, поэтому требуется разумная цена. Жду откликов в личные сообщения для обсуждения деталей.
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