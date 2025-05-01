Создание сайта на Тильде

Требуется разработать стильный и изящный дизайн для сайта на WordPress, посвященного медицинской тематике. Необходимо создать шапку, подвал и иконку сайта, а также добавить водяной знак для защиты изображений. Важно, чтобы дизайн не отвлекал от чтения контента, и высота шапки не увеличивалась.