Создание сайта (Приватно G-A)

$300
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка119 просмотров
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Необходимо создать качественный дизайн сайта.

Всего 2 страницы: 1 главная и 1 внутренняя типовая.

Струтуру сайта отправлю в личку.

Срок - не более 10 дней.

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$300
10 дней
Сделал работу на высоком уровне и в срок. Доволен сотрудничеством.
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
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