Создание сайта (Приватно G-A)

Редизайн для сайта во вложениие тз для сайта ulasp.org Желательно высылать свое виденье дизайна в набросках мне на почту [email protected] Нужен профессиональный исполнитель который обращает внимание на детали вплоть до шрифта. делая дизайн уникальным
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать качественный дизайн сайта.
Всего 2 страницы: 1 главная и 1 внутренняя типовая.
Струтуру сайта отправлю в личку.
Срок - не более 10 дней.
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